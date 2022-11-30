Трехлетний сын Регины Тодоренко рассказал о недетском грехе Адама и Евы

Трехлетний сын ведущей Регины Тодоренко захотел поговорить о Боге. Он поведал библейскую историю Адама и Евы, которые вкусили запретный плод и были изгнаны из Эдемского сада.

«Не съешьте это яблоко, выгоню из этого сада вас», - начал мальчик.

«Это кто так говорил?» - уточнила мама.

«Бог», - сообщил мальчик, отметив, что так он обращался к Адаму и Еве.

«Ева попросила Адама откусить это яблоко. И их Бог прогнал», - закончил ребенок.

Тодоренко после рассказа провела аналогию с шоколадкой, которой искушала сына, но он ее все-таки съел.

В начале ноября ведущая показала лицо рожденного в июле сына.