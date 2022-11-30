14:11, 30 ноября 2022
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Трехлетний сын Регины Тодоренко рассказал о недетском грехе Адама и Евы
Трехлетний сын ведущей Регины Тодоренко захотел поговорить о Боге. Он поведал библейскую историю Адама и Евы, которые вкусили запретный плод и были изгнаны из Эдемского сада.
«Не съешьте это яблоко, выгоню из этого сада вас», - начал мальчик.
«Это кто так говорил?» - уточнила мама.
«Бог», - сообщил мальчик, отметив, что так он обращался к Адаму и Еве.
«Ева попросила Адама откусить это яблоко. И их Бог прогнал», - закончил ребенок.
Тодоренко после рассказа провела аналогию с шоколадкой, которой искушала сына, но он ее все-таки съел.
В начале ноября ведущая показала лицо рожденного в июле сына.
Источник фото:гор Севастьянов/ Starface.ru
Автор:Лилия ЯрославскаяТеги:
#бог