Ослабшая Регина Тодоренко показала лицо 3-месячного сына

15 июля телеведущая Регина Тодоренко стала мамой второго ребенка. У них с супругом Владом Топаловым родился сын, которого назвали Мирославом. Но несмотря на трудности первых месяцев материнства, Тодоренко не стала отказываться от работы и продолжила принимать участие в съемках. И если первое время блогер хвасталась, как все успевает, то теперь на ее страничке в социальных сетях поклонники постоянно видят слезы.

Несколько недель назад на Первом канале стартовало шоу «Ледниковый период. Снова вместе», в котором Регина принимает участие. Девушка не стала отклонять предложение Ильи Авербуха и посчитала, что сможет совмещать работу и роль мамы. Телеведущая носила Мирослава на репетиции и съемки, кормила его грудью в перерывах в гримерке и делала вид, что все хорошо. Однако усталость и постоянный стресс сказались на ее психическом здоровье и внешнем виде.

Регина Тодоренко стала рыдать по любому поводу: из-за синяков, прически, неудачного костюма. Она честно признавалась своим поклонникам, что очень устала. А в последнем выпуске шоу на льду она заплакала из-за низких оценок судей. Сегодня блогер решила вновь выйти на связь с подписчиками. Она показала, как проводит время дома с ребенком. В одной руке она держала Мирослава, а в другой еду, потому что не успела из-за работы даже поесть за весь день.

Видимо, Тодоренко настолько устала, что даже не заметила, что случайно засветила на видео лицо своего младшего сына. В какой-то момент записи Мирослав повернул голову в камеру, и подписчики смогли увидеть, как выглядит ребенок. Многие отметили, что он растет копией своей знаменитой мамы.

К слову, видео с сыном стало и ответом Регины на хейт по поводу того, что она забросила ребенка. Совсем недавно в Сети Тодоренко стали обвинять в том, что она не уделяет достаточно внимания Мирославу.