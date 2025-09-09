«Может привести к более тяжелым последствиям»: какое наказание грозит актрисе Аглае Тарасовой за наркотики*

В конце августа актриса Аглая Тарасова оказалась в центре громкого скандала: при досмотре в аэропорту Домодедово у нее обнаружили наркотики* (незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность).

Актрису задержали сразу по прилету из Тель-Авива, там это вещество* частично легализовано. В отношении звезды возбуждено уголовное дело по статье о контрабанде. Тарасова в момент задержания была трезвой.

Адвокат по уголовным делам Дмитрий Клинков в беседе с изданием WHOOPEE.ru рассказал, какое наказание реально грозит Тарасовой и может ли она отделаться условным сроком.

По словам Дмитрия Клинкова, актрисе вменяется ч. 1 ст. 229.1 УК РФ — контрабанда наркотических средств*. Это тяжкое преступление, за которое предусмотрено от 3 до 7 лет лишения свободы. Но при этом, как отмечает юрист, шансы на условный срок у Тарасовой довольно высокие.

«Она признала вину, раньше не судима, имеет хорошую характеристику — все это играет ей на руку. С учетом сложившейся практики, скорее всего, приговор будет условным», — объясняет Клинков.

Важно: Тарасову не обвиняют по статье о хранении или перевозке наркотиков* (ст. 228 УК РФ), потому что количество вещества оказалось слишком незначительным для этой статьи.

Нередко в подобных делах защита пытается апеллировать к неосознанности действий — мол, вещество* забыла в сумке, не знала, что оно запрещено. Но, по словам адвоката, в случае Тарасовой на это лучше не делать ставку.

«Версия о том, что Аглая Тарасова “забыла” о наличии наркотического вещества* в багаже при вылете из Израиля, где оно легализовано, не имеет права на существование в данном случае. Я не рекомендую придерживаться этой линии защиты — она может привести к более тяжелым последствиям при назначении наказания. Об этом можно упомянуть, но только в контексте полного признания вины», — уточняет Клинков.

Что касается аргумента, что в Израиле вещество* легализовано, — не поможет: в России законы свои, и на пересечении границы нужно учитывать именно их.

