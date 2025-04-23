Требуют взыскать почти полмиллиона: на Тимура Хайдарова подали в суд

На клинику пластического хирурга Тимура Хайдарова подали в суд. С нее требуют взыскать почти полмиллиона рублей.

Об этом узнал Telegram-канал «Звездач».

Истцом выступил предприниматель Александрович. Ответчиком названо ООО «Ай Кью Пластик». Иск был подан 18 апреля.

Дело относится к категории экономических споров по гражданским правоотношениям. С Хайдарова требуют взыскать 461 тыс. 360 рублей. Иск может быть связан с поставками.

Источник пишет, что клиника закрыла 2024 год с убытками – их размер составил 67 млн рублей. При этом еще в 2023-м прибыль клиники составила 137 млн.

Ранее Хайдаров рассказывал, как оперировал жену Светлану. Будущие супруги познакомились на почве хирургии – девушка обратилась к врачу для удаления комков Биша.