Хирург Хайдаров рассказал, что оперировал собственную жену Светлану

Российский «звездный» хирург Тимур Хайдаров рассказал, как оперировал собственную жену Светлану. Он утверждают, что чувства не мешают работе.

«Я ее оперировал сам, когда мы уже были вместе. В плане пластической хирургии я говорю: „Ну, а кто сделает лучше, чем я“. Для тебя это уже некое состояние творчества. И когда ты заходишь в операционную, погружаешься в процесс, ты думаешь только о результате», — приводит его слова Super.

Познакомились молодые люди тоже на почве хирургии — Светлана пришла на консультацию по поводу удаления комков Биша. Хайдаров говорит, что между ними уже тогда возникла «химия».

Ранее мы писали о том, что Хайдаров оказался в центре нового скандала из-за неудачной пластики.