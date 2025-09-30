Алла Пугачева сохраняет права на 166 песен и зарабатывает на них деньги в России

Певица Алла Пугачева сохранила права на 166 песен в России. Являясь законным правообладателем треков, она может зарабатывать на них. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным источника, Алла Борисовна является автором более 40 текстов. Примерно в 146-ти она выступила в качестве композитора. А в 22-х она числится как автор и слов, и музыки. Об этом сказано в реестре произведений российских правообладателей. Отмечается, что Пугачева может получать деньги за исполнение своих произведений другими артистами.

«Российское авторское общество – это организация, имеющая государственную аккредитацию и собирающая вознаграждение за определенные способы использования. Например, за публичное исполнение песен Пугачевой достаточно выплатить вознаграждение в РАО, а они уже дальше перечислят вознаграждение ей», - рассказала юрист Ирина Остапчук.

Напомним, что Алла Пугачева с 2022 года не живет в России. Вместе с детьми и мужем она сначала переехала в Израиль, затем на Кипр, а лето семья проводит в Латвии. В недавнем интервью певица призналась, что изначально не собиралась эмигрировать, но ей пришлось, когда ее супруга признали иноагентом.

