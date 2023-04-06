Требуют выполнить одно условие: у Аллы Пугачевой появился шанс на возвращение в Россию

Певицу Аллу Пугачеву, уехавшую в Израиль, готовы принять на Родине. Для этого 73-летней артистке следует выполнить единственное условие.

Его назвал политик Роман Худяков. Он считает, что певица допустила «промашки», но так или иначе Примадонна – «наша легенда».

По мнению Худякова, у Пугачевой «есть будущее в России».

«Есть очень много ошибок, заявление, особенно где она унизила людей. Если бы Пугачева попросила прощения у народа, я бы ее простил», - сказал политик сайту Blitz.center.

Ранее мы писали, что певица лишилась последней квартиры в Москве. Фактически у певицы не осталось пристанища.

Четырехкомнатная квартира в Москве давно перешла дочери Пугачевой Кристине Орбакайте, еще один дом отдан внуку Никите Преснякову. Замок в деревне Грязь не принадлежит Примадонне – он оформлен на мужа.