Пугачева лишилась последней квартиры в Москве

Алла Пугачева уже второй год живет в Израиле. Если певица решит вернуться в Россию, то возможны проблемы с проживанием. Дело в том, что у артистки не осталось пристанища.

Живущая на Рублевке Алена Кравец рассказала, что четырехкомнатная квартира на Тверской-Ямской улице в Москве давно отдана старшей дочери Пугачевой – Кристине Орбакайте, а дом на Истре отдан внуку Никите. Кроме того, особняком в Грязи Примадонна не владеет, он оформлен на ее пятого мужа-иноагента и скоро будет продаваться.

Была у Пугачевой и "тайная" пятикомнатная квартира в Филипповском переулке, которую певице подарил бывший теперь зять Руслан Байсаров. Однако и эта квартира подарена второму внуку – Дэни Байсарову.

«У Аллы Борисовны ничего в Москве своего не осталось, все мосты сожжены», — заключила Кравец.

Ранее мы писали, что Аллу Пугачеву пристыдили за поведение в Израиле.