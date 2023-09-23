Требуют снести дом: приемный отец Дани Милохина может остаться без единственного жилья

Приемный отец Дани Милохина сообщил, что власти Анапы требуют снести его дом, об этом сообщает mk.ru.

Дмитрий Тюленев записал видеоролик, в котором рассказал, что власти города Анапы, где он живет, требуют снести сразу два дома — его и родительский. При этом мужчина рассказал, что проблемы начались после возвращения Дани Милохина в Россию. Он признался, что по адресу прописки тиктокера приходили полицейские, чтобы вручить повестку.

«Прибыл наряд полиции, участковый. Хотели вручить повестку Дане», — рассказал отец.

После того, как Милохина дома не застали, власти Анапы подали в суд на Тюленева с требованием снести два дома, в которых он живет вместе с родителями. При этом недавно по требованию администрации города был закрыт единственный бизнес мужчины — продуктовый магазин.

«Дом стоит с 1973 года, есть акты проверки участка от 2019 года, нарушений не было. Понятное дело, что это заказная травля», — рассказал Тюленев.

Он отметил, что нуждается в юридической помощи. Местные адвокаты, к которым обращался приемный отец Милохина, отказываются ему помогать из-за страха.

Ранее мы писали о том, что уехавший из России Даня Милохин признался, что ему страшно из-за новостей о розыске.