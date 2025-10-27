Требуют оштрафовать почти на 8 млн рублей: на Филиппа Киркорова снова подали в суд

На Филиппа Киркорова снова подали в суд – организаторы концертов требуют от певца более 7,6 млн рублей. Об этом стало известно из материалов Арбитражного суда Москвы, оказавшихся в распоряжении mk.ru.

По информации источника, исковое заявление было зарегистрировано в суде на днях, истцом по делу выступает ООО «Культурная служба». Согласно открытым данным, эта компания занимается организацией концертов и распространением билетов. Вероятнее всего, речь идет о задолженности: часть выручки с реализации билетов на концерт исполнители должны возвращать организаторам.

Как уточняется, фирма требует с Филиппа Киркорова 7 млн 687 тыс. 73 рубля. Однако дата рассмотрения дела пока не утверждена.

Недавно исполнитель хита «Цвет настроения синий» также оказался в центре скандала с судебными разбирательствами. Филиппа Киркорова обвинили в незаконном приобретении земельного участка на Москве-реке площадью 4,2 тыс. кв. метров. Утверждалось, что артист якобы приобрел береговую полосу еще в 2014 году и до сих пор выплачивает ипотеку. Однако, по мнению саратовского бизнесмена Глеба Рыськова, эта территория должна иметь статус общественной. Предприниматель обратился в Красногорский городской суд с требованием признать сделку недействительной.

Ранее адвокат Филиппа Киркорова пригрозил ответным иском каменщику, чьим ремонтом остался недоволен певец: «Это будет очень серьезно, на всю страну».