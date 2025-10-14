«Будет очень серьезно, на всю страну»: адвокат Киркорова пообещал ответить каменщику на его иск

Адвокат Киркорова Кузькин пообещал каменщику серьезный ответ на его иск. Об этом сообщает NEWS.ru.

В последние несколько дней конфликт между строителем Георгием Барановским и певцом Филиппом Киркоровым набирает обороты. Каменщик, работой которого недоволен певец, пообещал вскоре подать встречный иск к Киркорову. После этого с реакцией выступил адвокат поп-короля Роман Кузькин.

«Мы готовимся, нужно быть острожными в выражениях, мы очень ответственно подходим к делу. Мы сформулируем позицию, у моего доверителя будет очень интересная позиция. Предполагается, что это будет очень серьезно, на всю страну», — заявил он.

Когда именно последует ответ от Киркорова, неизвестно.

Напомним, певец требует взыскать с Георгия Барановского 10,9 млн рублей за некачественно выполненные работы по отделке мрамором его новой квартиры. Строитель своей вины не признает.

