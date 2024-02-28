Требуют моральную компенсацию в размере двух рублей: на Ивлееву подали новый иск из-за «голой» вечеринки

Иск на 2 рубля к блогеру Анастасии Ивлеевой зарегистрировали в Лефортовском районном суде города Москвы. От знаменитости потребовали возместить моральный ущерб, передает РИА Новости.

Данный иск является самым минимальным по требованиям из тех, что поступали на имя звезды. Прежде у блогера, которая организовала «голую» вечеринку, пытались отсудить миллиард рублей.

Кроме того, иск на миллиард рублей был подан к руководству клуба «Мутабор». Тем не менее истец готов пойти на мировое соглашение, если развлекательное место предоставит льготное посещение для участников СВО и малоимущих граждан.

Ранее Яна Поплавская посоветовала Насте Ивлеевой сменить профессию. По словам актрисы, девушке надо устроиться работать маникюрщицей. Кроме того, она считает, что блогеру необходимо получить высшее образование.