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НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 28 февраля 2024, 20:35
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Требуют моральную компенсацию в размере двух рублей: на Ивлееву подали новый иск из-за «голой» вечеринки

К блогеру Анастасии Ивлеевой подали иск на 2 рубля из-за «голой» вечеринки .
Требуют моральную компенсацию в размере двух рублей: на Ивлееву подали новый иск из-за «голой» вечеринки

© Starface.ru

Иск на 2 рубля к блогеру Анастасии Ивлеевой зарегистрировали в Лефортовском районном суде города Москвы. От знаменитости потребовали возместить моральный ущерб, передает РИА Новости.

Данный иск является самым минимальным по требованиям из тех, что поступали на имя звезды. Прежде у блогера, которая организовала «голую» вечеринку, пытались отсудить миллиард рублей.

Кроме того, иск на миллиард рублей был подан к руководству клуба «Мутабор». Тем не менее истец готов пойти на мировое соглашение, если развлекательное место предоставит льготное посещение для участников СВО и малоимущих граждан.

Ранее Яна Поплавская посоветовала Насте Ивлеевой сменить профессию. По словам актрисы, девушке надо устроиться работать маникюрщицей. Кроме того, она считает, что блогеру необходимо получить высшее образование.

Источник фото:Starface.ru
Источник:РИА Новости
Автор:Артем Хохлов
Теги:
Настя Ивлеева
суд