12:20, 25 марта 2023
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Требуют изгнать: выходки Якубовича погубили «Поле чудес»
Якубович всему виной: шоу «Поле чудес» грозит закрытие.
Фото: Starface.ru
Леонид Якубович потерял доверие публики, вырыв себе яму громкими высказываниями. Легендарное шоу «Поле чудес» находится под угрозой и близко к закрытию.
Телезрители недоумевают, почему на экране держат ведущего, позволяющего оскорблять россиян. Публика требует изгнать шоумена и найти ему замену или вовсе закрыть «Поле чудес».
«Все стало фальшиво! Хватит уже писать сценарий!», — пишут гневные комментарии интернет-пользователи.
Ранее мы писали, что Малахов схлестнулся с Якубовичем и попал впросак.
Источник фото:Starface.ru
Источник:blitz.center
Автор:Галина СьюТеги: