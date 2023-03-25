Требуют изгнать: выходки Якубовича погубили «Поле чудес»

Леонид Якубович потерял доверие публики, вырыв себе яму громкими высказываниями. Легендарное шоу «Поле чудес» находится под угрозой и близко к закрытию.

Телезрители недоумевают, почему на экране держат ведущего, позволяющего оскорблять россиян. Публика требует изгнать шоумена и найти ему замену или вовсе закрыть «Поле чудес».

«Все стало фальшиво! Хватит уже писать сценарий!», — пишут гневные комментарии интернет-пользователи.

Ранее мы писали, что Малахов схлестнулся с Якубовичем и попал впросак.