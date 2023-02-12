11:51, 12 февраля 2023
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Малахов схлестнулся с Якубовичем и попал впросак
Малахов замахнулся на новую передачу и получил порцию критики.
Фото: Starface
С недавних пор телезрители наблюдают новую программу «Песни от всей души», но ее уже требуют убрать из эфира. Дело в том, что шоу сочли противным, а песни не совсем приличными.
Однако больше всего публику возмутил тот факт, что Андрей Малахов решил схлестнуться с Леонидом Якубовичем. Программа начала превращаться в «Поле чудес».
Гости телепередачи начали привозить подарки и угощения для ведущего. Такое поведение зрители сочли плагиатом.
Ранее мы писали, что Малахов публично побил обессилевшего Борисова.
Источник фото:Starface
Источник:Экспресс газета
Автор:Галина СьюТеги: