Малахов схлестнулся с Якубовичем и попал впросак

С недавних пор телезрители наблюдают новую программу «Песни от всей души», но ее уже требуют убрать из эфира. Дело в том, что шоу сочли противным, а песни не совсем приличными.

Однако больше всего публику возмутил тот факт, что Андрей Малахов решил схлестнуться с Леонидом Якубовичем. Программа начала превращаться в «Поле чудес».

Гости телепередачи начали привозить подарки и угощения для ведущего. Такое поведение зрители сочли плагиатом.

Ранее мы писали, что Малахов публично побил обессилевшего Борисова.