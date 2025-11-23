«Требуют, чтобы я их катал»: Леонида Ярмольника раскритиковали за видео с собаками в машине

Актер Леонид Ярмольник подвергся критике из-за видеоролика, на кадрах которого он запечатлен за рулем автомобиля с двумя собаками.

На кадрах звезда фильма «Летучий корабль» медленно едет вдоль забора, а на плече и коленях у него сидят две собаки, которые при этом начали скулить и лаять.

«Кошмар... Так, всё, тихо!», — произнес актер, обращаясь к питомцам.

Ярмольник заявил «Подъему», что не выкладывал видеозапись в Сеть и не знает, кто это сделал. При этом он подчеркнул, что выезжает с питомцами на прогулку ежедневно.

«Я езжу с собаками, они требуют, чтобы я их катал, я их катаю 15 минут в день. По деревне катаю, конечно, не по городу. Переживать не надо, не надо из ничего делать проблему», — пояснил актер.

Ранее Леонид Ярмольник высказался о необходимости увеличивать выплаты российским пенсионерам. По мнению знаменитости, подобная проблема требует особого внимания со стороны депутатов.