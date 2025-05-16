Ходит по клубам и показывает фото в купальнике: Седокова вернулась к привычной жизни после смерти экс-мужа

Также за границей Анна возобновила ночную жизнь. Она ходит на концерты, посещает вечеринки в клубах. Во время отдыха за рубежом певица стала гостьей на праздновании дня рождения своей подруги Анны Городжаи, о чем она тоже сообщила в соцсетях. На видео, которые Седокова показала поклонникам, она веселилась, пела и любовалась собой на камеру.

Напомним, что близкие Яниса Тиммы до сих пор обвиняют певицу в его смерти. Они уверены, что именно Анна довела его до самоубийства. Сама же вокалистка это отрицает. По ее версии, именно спортсмен психологически изводил ее в браке.

Ранее отец Яниса Тиммы доказал при помощи документов, что экс-муж обеспечивал Анну Седокову и ее дочь.