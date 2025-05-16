Ходит по клубам и показывает фото в купальнике: Седокова вернулась к привычной жизни после смерти экс-мужа
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Певица Анна Седокова абстрагировалась от всех проблем в жизни, когда улетела за границу. Сейчас артистка ходит по клубам, вечеринкам и размещает в Сети фото, на которых хвастается своей фигурой. Из-за всего этого поклонники решили, что она окончательно оправилась после смерти бывшего мужа Яниса Тиммы.
Когда стало известно о кончине баскетболиста, Анна пропала из социальных сетей. Однако сейчас, спустя несколько месяцев, она уже вновь активно ведет свою страницу. Например, недавно артистка разместила серию кадров у бассейна, демонстрируя постройневшую фигуру. Сама Седокова делилась, что похудела из-за стресса. Однако многие подозревают, что не обошлось без хирургических вмешательств.
Также за границей Анна возобновила ночную жизнь. Она ходит на концерты, посещает вечеринки в клубах. Во время отдыха за рубежом певица стала гостьей на праздновании дня рождения своей подруги Анны Городжаи, о чем она тоже сообщила в соцсетях. На видео, которые Седокова показала поклонникам, она веселилась, пела и любовалась собой на камеру.
Напомним, что близкие Яниса Тиммы до сих пор обвиняют певицу в его смерти. Они уверены, что именно Анна довела его до самоубийства. Сама же вокалистка это отрицает. По ее версии, именно спортсмен психологически изводил ее в браке.
Ранее отец Яниса Тиммы доказал при помощи документов, что экс-муж обеспечивал Анну Седокову и ее дочь.