Требуют 1 миллион: на 72-летнего режиссера Алексея Учителя подали в суд
© Фролов Михаил/Komsomolskaya Pravda/East News
В Санкт-Петербурге подали в суд на кинокомпанию 72-летнего режиссера Алексея Учителя. С нее потребовали 1 млн рублей.
Об этом сообщил Telegram-канал «Звездач».
Иск поступил в Арбитражный суд города. Истцом выступило «Национальное музыкальное издательство». Ответчиком значится кинокомпания учителя «Творческо-производственное объединение "Рок"».
С нее требуют взыскать 1 млн рублей за нарушение авторских и смежных прав. Источник не назвал проект, в котором они были нарушены. Заседание по иску состоится 20 марта.
Напомним, кинокомпания Учителя снимала фильмы «Цой», «Стрельцов» и другие.
Ранее сообщалось о заработке актера Алексея Гуськова на собственной кинокомпании. Известно, что прибыль за прошлый год составила 1,1 млн рублей.