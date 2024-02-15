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Опубликовано 15 февраля 2024, 17:35
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Требуют 1 миллион: на 72-летнего режиссера Алексея Учителя подали в суд

В Петербурге запустили судебный процесс в отношении кинокомпании Алексея Учителя.
Требуют 1 миллион: на 72-летнего режиссера Алексея Учителя подали в суд

© Фролов Михаил/Komsomolskaya Pravda/East News

В Санкт-Петербурге подали в суд на кинокомпанию 72-летнего режиссера Алексея Учителя. С нее потребовали 1 млн рублей.

Об этом сообщил Telegram-канал «Звездач».

Иск поступил в Арбитражный суд города. Истцом выступило «Национальное музыкальное издательство». Ответчиком значится кинокомпания учителя «Творческо-производственное объединение "Рок"».

С нее требуют взыскать 1 млн рублей за нарушение авторских и смежных прав. Источник не назвал проект, в котором они были нарушены. Заседание по иску состоится 20 марта.

Напомним, кинокомпания Учителя снимала фильмы «Цой», «Стрельцов» и другие.

Ранее сообщалось о заработке актера Алексея Гуськова на собственной кинокомпании. Известно, что прибыль за прошлый год составила 1,1 млн рублей.

Источник фото:Фролов Михаил/Komsomolskaya Pravda/East News
Источник:Telegram-канал «Звездач»
Автор:Лилия Караева
Теги:
Алексей Учитель
иск
суд
авторские права