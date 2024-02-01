Актер Алексей Гуськов заработал на своей кинокомпании 1,1 млн рублей

Стал известен заработок актера Алексея Гуськова, полученный от его кинокомпании «58,5 Продакшн». За прошлый год прибыль составила 1,1 млн рублей.

Соответствующие данные приводит Telegram-канал «Звездач».

Компания получила выручку в размере 36 млн рублей. Известно, что Гуськов оплатил налог на прибыль, он составил 258 тыс. рублей, сделал различные взносы: Пенсионный фонд России и другие. Размер взносов составил 227 тыс.

Напомним, компания работает с 2015 года. Она производит фильмы, сериалы и ТВ-программы.

18 января Гуськов посетил премьеру фильма «Золотое дно». Артист был с перебинтованными пальцами. На вопрос журналистов, что с рукой, актер отшутился. Подробнее читайте в нашем материале.