Опубликовано 01 февраля 2024, 20:33
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Актер Алексей Гуськов заработал на своей кинокомпании 1,1 млн рублей
© Starface.ru
Стал известен заработок актера Алексея Гуськова, полученный от его кинокомпании «58,5 Продакшн». За прошлый год прибыль составила 1,1 млн рублей.
Соответствующие данные приводит Telegram-канал «Звездач».
Компания получила выручку в размере 36 млн рублей. Известно, что Гуськов оплатил налог на прибыль, он составил 258 тыс. рублей, сделал различные взносы: Пенсионный фонд России и другие. Размер взносов составил 227 тыс.
Напомним, компания работает с 2015 года. Она производит фильмы, сериалы и ТВ-программы.
18 января Гуськов посетил премьеру фильма «Золотое дно». Артист был с перебинтованными пальцами. На вопрос журналистов, что с рукой, актер отшутился. Подробнее читайте в нашем материале.
Источник фото:Starface.ru
Источник:Telegram-канал «Звездач»
Автор:Лилия Караева