Требующая алименты от Прилучного Муцениеце отправила детей на первые заработки

Актриса Агата Муцениеце отправила детей на слет финансовой грамотности, чтобы они смогли заработать свои первые деньги. При этом СМИ регулярно пишут о том, что звезда продолжает требовать от экс-супруга Павла Прилучного алименты.

Четыре года прошло с момента развода одной из самых ярких пар российского шоу-бизнеса. Брак звезд театра и кино длился девять лет, за это время у них появились двое детей. После развода, Муцениеце, помимо своей творческой карьеры, столкнулась с необходимостью одновременно воспитывать своих наследников. Тем временем, Прилучный нашел новую семью, женившись на коллеге по цеху, и у него уже появился сын.

Нынешняя ситуация заключается в несогласии бывшей супруги с размером алиментов, которые Прилучный выплачивает на содержание детей. Недавно Агата во второй раз потребовала от экс-мужа треть его заработков.

Кроме того, девушка решила обезопасить детей и отправила их на слет финансовой грамотности. Она убеждена, что эти знания будут полезны подрастающему поколению. Кроме того, звездные наследники смогут заработать свои первые деньги.

«С 22 по 25 февраля мои дети, Тима и Мия, поедут на слет финансовой грамотности», – цитирует актрису «ДНИ.РУ».

Агата подчеркнула, что занятия будут проходить в разных возрастных группах, поэтому интересно будет всем.

Ранее мы писали о том, что актер Павел Прилучный решил повести дочку в салон красоты. Малышке сделали маникюр, и она с кокетливым выражением лица оценила новые ногти.