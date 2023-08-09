«Что в этом шокирующего»: бывший муж Лады Дэнс высказался о случившемся с ней несчастье

Бывший муж певицы Лады Дэнс продюсер Леонид Величковский вышел на связь с журналистами после новостей о ДТП с участием артистки. Он признался, что узнал о случившемся из новостей и сочувствует экс-супруге. Кроме того, он заявил, что написал ей и даже получил ответ.

В отличие от второго бывшего избранника вокалистки бизнесмена Павла Свирского, Леонид не стал бросать трубку и прокомментировал аварию. По его словам, ничего шокирующего в этом он не видит, так как подобное может произойти с каждым. А никаких подробностей состояния Лады он не знает. Также ему неизвестно, что сейчас с ее детьми.

«Написал ей сообщение: „Как ты?“ Она мне ответила смайликом, где ладони сложены. Мы все так можем попасть, как Лада в ДТП, что в этом шокирующего, мы все рискуем каждый день, это жизнь. Я ей сочувствую, что она так попала», - цитирует слова продюсера издание Аргументы и Факты.

Напомним, что артистка попала в ДТП несколько дней назад, возвращаясь с корпоратива на такси. Ее доставили в больницу в тяжелом состоянии и провели две операции. После второго хирургического вмешательства на лице Дэнс стало хуже. Об этом рассказал ее директор, который, как и все, пока не может связаться с певицей. Ей запрещено разговаривать и пользоваться телефоном.

Ранее появилась информация, что у исполнительницы могут быть проблемы с речью из-за внутримозговой гематомы.