«Требуется особое питание»: раскрыто печальное состояние бывшей жены Армена Джигарханяна

81-летней Татьяне Власовой – бывшей жене актера Армена Джигарханяна – требуется особое питание. Последние годы женщина плохо себя чувствует – сын Степан о ней совсем забыл.

Об этом изданию «Абзац» рассказал ее знакомый Олег Баранов.

«Татьяна Сергеевна в последние годы плохо себя чувствует, ей требуется особое питание. Мы с женой однажды зашли к ней в гости, у неё было по стопочкам разложено по 150 рублей на каждый день на еду», - рассказал источник.

Он признался, что «чуть не прослезился» от увиденного. При этом поведение сына Власовой Баранов назвал «не совсем подобающим». Он считает, что мужчина избалован и «зациклен на себе».

Баранов рассказал, как несколько лет назад Власову толкнули под машину, она попала в больницу и не могла ничего вспомнить.

«Татьяну Сергеевну навещали посторонние люди, а сына её состояние даже не интересовало»», - поделился собеседник издания.

Напомним, Степан – усыновленный сын Джигарханяна. Он был рожден от режиссера Александра Григоряна.

Ранее Степан рассказал, что на него напали в США и два раза выстрелили в голову.