Элитный особняк: мама Лерчек раскрыла, где блогер живет на время домашнего ареста

Обвиняемая в выводе денег за границу блогер Лерчек бесплатно живет в особняке подруги. Об этом рассказала мама знаменитости Эльвира Феопентова в социальных сетях.

На время следствия Лерчек находится под домашним арестом. Его блогер отбывает в особняке подруги площадью 1 500 кв. метров. Дом выставлен на продажу, и 32-летняя участница «Звезд в Африке» показывает его покупателям, оплачивая только минимальные коммунальные платежи.

«Хозяевам удобно, что мы следим за домом, содержим его в порядке и чистоте, ухаживаем за ландшафтом и растениями. Показываем его покупателям», — пояснила мама Лерчек.

На кадрах в Сети видно, что в доме сделан евроремонт. Интерьер украшают скульптуры и картины. Внутри также есть бассейн.

Блогера и ее бывшего мужа Артема Чекалина обвиняют в незаконном выводе денег за границу. Расследование уголовного дела завершено. В скором времени экс-супруги предстанут перед судом.

Напомним, мама Лерчек начала распродавать вещи дочери. Женщина заявила о тяжелом финансовом положении семьи. Среди выставленных на продажу предметов — сумка стоимостью 230 тысяч рублей, корсет за 20 тысяч, детское платье за 7 тысяч и туфли за 40 тысяч рублей.