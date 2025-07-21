Требуют вернуть жилье на торги: раскрыта личность покупателя квартиры Елены Блиновской

Квартиру блогерши Елены Блиновской за 90 млн рублей купил бизнесмен из Липецка, владелец сети продуктовых магазинов «Покупайка» Геннадий Пустовалов. Однако финансовый управляющий звезды марафонов требует вернуть жилье на торги. Об этом сообщает Telegram-канал «Светский хроник».

Согласно картотеке арбитражных дел, предприниматель приобрел апартаменты, которые раньше принадлежали «королеве марафонов». Недвижимость отобрали из-за долгов Елены. Но сейчас, предварительно, квартиру хотят вновь продать с молотка на аукционе.

Однако от денег бизнесмен отказываться не планирует. Потраченные на недвижимость 90 млн рублей ему выплатит Блиновская, как только у нее вновь появятся деньги.

Напомним, что Елена Блиновская находится в московском СИЗО. По словам отца блогерши, муж довольно редко навещает ее. Дело в том, что мужчина находится в зоне специальной военной операции. Дети же «марафонщицы» живут в Ярославле. Их опекунами являются бабушка и дедушка.

Ранее Елена Блиновская оказала родному брату финансовую помощь в размере 19 рублей.