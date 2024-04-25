«Требует собранности»: Ольга Кормухина высказалась о нынешнем времени

Заслуженная артистка России Ольга Кормухина объяснила, почему, несмотря на множество трагических событий, считает нынешнее время прекрасным. Об этом пишет aif.ru.

По словам исполнительницы, она относится к нынешнему времени, как к любому другому.

«Мне было лет 30, когда один мудрый человек помог мне расставить в жизни некие маячки, которыми до сих пор пользуюсь. Он тогда сказал: «Самое главное время в твоей жизни — это текущий момент. Самый главный человек в твоей жизни — тот, кто перед тобой в данный момент». Я так и отношусь. Да, это время требует собранности. Но для меня это прекрасное время», — поделилась Кормухина.

Певица уточнила, что нечто подобное она пережила в своей личной жизни, а в настоящий момент это проживают все россияне — «с кровью продираются сами к себе».

«Мы слишком долго находились в спячке, жили представлениями о себе, но не истинным своим значением, состоянием и самое главное — не истинными своими целями, которые должны быть у человека, общества, страны. Когда у страны нет настоящей цели — нет страны», — заключила она.

Ранее стало известно, что Ольга Кормухина сама заканчивает стройку школы в Подмосковье.