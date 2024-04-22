«Научилась почти всему»: певица Ольга Кормухина сама заканчивает стройку школы в Подмосковье

Певица Ольга Кормухина сама заканчивает стройку школы на собственном участке в Подмосковье. Артистка погрузилась в ремонт и красит стены.

Об этом сообщил сайт mk.ru.

Кормухина с 13 апреля не выходила на связь. Оказалось, что певица занята ремонтом в школе, которую строит 15 лет. Там будут учиться, а возможно, и жить юные дарования.

Певица заявила, что специалисты, умеющие «что-то делать руками», будут в скором будущем наиболее ценными. Также артистка призналась, что взялась за отделку помещений после того, как ее «пару раз чиновники «прокатили». Кормухина понимает, что взялась за то, что «мужское плечо с трудом потянет». Вместе с тем она благодарна тем отделочникам и строителям, которые подвели.

«В наше время очень трудно найти ответственных профессионалов, но благодаря этим косякам я научилась почти всему», - поделилась звезда.

Ранее Кормухина высказывалась об уехавших за границу артистах. Она заявила, что у каждого «есть хозяин» - это и стало причиной отъезда, но не собственные убеждения знаменитостей, уверена певица.