«Была на свадьбе»: предполагаемая любовница женатого рэпера Леши Свика подверглась травле

Жена популярного рэпера Леши Свика, который исполняет песни о любви, обвинила его в изменах и подала на развод! Ксения Ткачева опубликовала в соцсетях пост, в котором намекнула на имя разлучницы. Поклонники пары тут же нашли девушку и накинулись на нее с оскорблениями.

Несколько дней назад, 29 января супруга музыканта назвала Алексея «бывшим мужем» и призналась, что больше не носит обручальное кольцо. Подробности она раскрывать не стала.

«Если мой бывший муж захочет, то он и его женщина из Екатеринбурга, которая была на нашей свадьбе, все вам расскажут», – написала блогерша в личном микроблоге.

Поклонники Ксении высказывали предположения в Сети, а после оставили множество сообщений на странице рэпера. Они писали имя Марина и вычислили аккаунт владелицы собственного бренда одежды. Позже они задавали вопросы даже ее бывшему мужу, джазовому музыканту. Об этом пишет KP.RU.

«Ваша бывшая жена спит с вашим бывшим другом», – писали пользователи Сети.

«В чем проблема? У всех своя жизнь», – ответил на это мужчина.

После слов бывшего избранника предполагаемой разлучницы хейтеры только убедились в правоте своих слов. Сама Марина не отвечает на сообщения, а Леша Свик так и не высказался на тему развода. Напомним, что влюбленные поженились в конце июня прошлого года. Через полгода у них родилась дочь Эмилия.

Ранее мы писали о том, как жену актера Лифанова поймали на изменах с его крестником.