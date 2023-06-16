Мария Погребняк впервые прокомментировала измены мужа и назвала истинную причину развода

На днях модель Мария Погребняк, наконец, перестала скрывать проблемы в браке и объявила, что действительно рассталась с мужем. При этом она не стала рассказывать, что именно послужило причиной развода, и из-за этого поклонники стали строить теории. В основном многие склонялись к тому, что Павел изменил супруге, и она просто не смогла простить предательство. Однако все оказалось не так просто.

Напомним, что первые слухи о разладе в паре блогера и футболиста появились впервые несколько месяцев назад. Аудитория заметила, что бизнесвумен перестала публиковать совместные снимки со спортсменом. Сама же она объясняла это тем, что не хочет демонстрировать личную жизнь, и отрицала все возможные кризисы в семье.

После этого появились еще более тревожные слухи – источник из окружения пары рассказал СМИ, что Павел изменил жене, пока она была на съемках шоу «Новые звезды в Африке, и потому съехал из их общего дома. Мария опровергла и эти новости, назвав их фейком. Правда, долго поддерживать иллюзию идеальных отношений с мужем не смогла.

Недавно Погрябняк впервые появилась на вечеринке в компании нового мужчины и объявила, что отныне свободная женщина, которая может делать то, что хочет. Раскрывать личность бойфренда она пока не захотела, так как он не публичный человек, и она ждет для этого подходящего момента.

Также Мария впервые назвала причину предстоящего развода с футболистом. Она заявила, что измены тут вовсе не причем. На самом деле между супругами просто пропала любовь, и они поняли, что нужно разойтись и жить дальше. При этом они остались в хороших отношениях и продолжают вдвоем воспитывать троих сыновей.

«Я бы не хотела поднимать эту тему лишний раз, чтобы не травмировать детей. Скажу только… Мы разошлись не из-за измен Павла. Между нами пропало чувство любви, и мы поняли, что нужно расходиться. Так сложились обстоятельства. Пока мы продолжаем жизнь вместе», - прокомментировала модель в беседе с изданием kp.ru.

Отметим, что Мария и Павел Погребняк прожили вместе 17 лет. Они были вместе еще со школьной скамьи. Блогер следовала везде за супругом и помогала ему в начале карьеры, параллельно развиваясь сама. Примечательно, что супруги не просто были женаты, они еще и венчались в церкви, так как верили, что их любовь будет навсегда.

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