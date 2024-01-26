«Истцу разъяснено право»: суд вернул заявителям иск на 1 млрд рублей к Ивлеевой

Столичный суд в очередной раз отказал адвокату Александру Трещеву в рассмотрении искового заявления к блогеру и организатору «Голой вечеринки» Анастасии Ивлеевой. Истец требовал взыскать с девушки миллиард рублей, передает Telegram-канал Суды общей юрисдикции города Москвы.

Дворец правосудия постановил, что в заявлении истца не говорится о причинении ему моральный совместными действиями ответчиков.

«Истцу разъяснено право обратиться в суд по месту жительства Ивлеевой», — сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции.

Другой иск адвоката, к ПАО «МТС» о взыскании компенсации морального вреда, был принят к производству. По нему Трещев требует, чтобы организация перечислила 1 млрд долларов одному из государственных фондов поддержки.

Ранее авторы коллективного иска против Ивлеевой не стали скрывать, что не прекратят обращаться в суд. Они намерены это делать, пока не выиграют дело.