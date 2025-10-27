Требует 1,5 млрд за оскорбление российской армии: ветеран Афганистана подал шестой иск в суд против Пугачевой

Ветеран Афганистана Александр Трещев подал шестой иск в суд против Аллы Пугачевой. Адвокат требует от певицы 1,5 млрд рублей в качестве компенсации морального вреда за оскорбительные высказывания в новом интервью. Об этом пишет РИА Новости.

«В суде зарегистрирован иск Трещева к Пугачевой», — говорится в материалах суда.

Новое исковое требование поступило в Пресненский суд Москвы. Александр Трещев подал иск о защите чести и достоинства, поскольку воспринял оскорбительные высказывания Аллы Пугачевой в недавнем интервью «на свой счет». Ветеран Афганистана требует выплатить ему компенсацию морального ущерба в размере 1,5 млрд рублей.

Отмечается, что ранее Александр Трещев уже подавал иски против артистки в четыре суда (в один из них - дважды), но ни один пока не принят к рассмотрению. Предыдущее же заявление адвоката суд рассмотреть отказался.

Напомним, в интервью Екатерине Гордеевой* (признана иноагентом на территории РФ) Алла Пугачева открыто выразила свою политическую позицию. Александр Трещев заявил, что певица опорочила честь президента и оскорбила российскую армию и представителей правоохранительных органов. Более того, артистка с восхищением отозвалась о главе самопровозглашенной Ичкерии Джохаре Дудаеве. Адвокат потребовал от знаменитости 1,5 млрд рублей в качестве компенсации морального вреда.

«Вся страна устала от ее хамства и ощущения вседозволенности», — возмутился Александр Трещев.

Ранее Тверской суд Москвы вернул иск Александра Трещева к Алле Пугачевой.

