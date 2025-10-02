Суд вернул иск юриста Александра Трещева к певице Алле Пугачевой

Юристу Александру Трещеву вернули иск, который он подавал к певице Алле Пугачевой. Напомним, он направил заявление в суд после высказываний исполнительницы о главаре чеченских сепаратистов Джохаре Дудаеве.

«Исковое заявление истца Трещева А. С. к ответчику Пугачевой А. Б. возвращено», - пишет ТАСС.

Уточняется, что иск вернул Тверской суд столицы. Идентичное исковое заявление оставлено без движения Савеловским судом Москвы. В заявлении Трещев просил признать распространенные Пугачевой сведения не соответствующими действительности и порочащими честь и достоинство истца. Он требовал выпустить опровержение и взыскать с певицы компенсацию.

Известно, что Трещев собирался взыскать с Пугачевой 1,5 млрд рублей. Шансы на это оценил адвокат Сергей Жорин.

Он объяснил, что подобной практики в России нет. По мнению Жорина, есть вероятность получить несколько десятков тысяч, но не сотен. Сумму в 1,5 млрд рублей, заявлял адвокат, с Пугачевой никто не взыщет.