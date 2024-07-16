Перед Филиппом Киркоровым извинились за скандальное интервью Любови Успенской

Певец Филипп Киркоров получил первые извинения за интервью артистки Любови Успенской. И хоть сама звезда шансона не спешит мириться с коллегой, первый шаг решила сделать журналистка Алена Жигалова, которая и опубликовала скандальную беседу в Сети.

Напомним, что звезды продолжают судиться после того, как Любовь Залмановна в разговоре с Жигаловой назвала Киркорова «женоненавистником». Это обидело вокалиста, и он потребовал выплаты моральной компенсации в размере 10 миллионов рублей. Успенская же в ответ оскорбилась из-за слов коллеги о том, что она «попрошайка».

Адвокаты знаменитостей уже не раз подчеркивали, что все вопросы можно решить мирно. Однако для этого Киркоров и Успенская должны признать ошибки и извиниться друг перед другом. Делать это они не желают. Зато Алена Жигалова более охотно согласилась попросить прощения.

Как выяснил сайт Kp.ru, журналистка отправила к юристу Киркорова своего адвоката, который от ее имени извинился перед певцом.

«Алена извинилась, и они с Филиппом подпишут мировое соглашение, и Киркоров отзовет иск в отношении Жигаловой», - пояснили правозащитники.

Не исключено, что Алене Жигаловой придется удалить интервью с Успенской из Сети.

Ранее Филипп Киркоров проигнорировал новый иск Любови Успенской.