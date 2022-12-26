Коллеги Александра Пономаренко из «Кривого зеркала» не приехали на его похороны

Юмориста и актера «Кривого зеркала» Александра Пономаренко похоронили 26 декабря. На церемонии прощания из известных людей был только брат.

Траурные мероприятия проходили на родине артиста – в Новочеркасске.

Примечательно, что звездные коллеги юмориста сказали много хороших слов после его смерти, но на похороны не пришли.

Напомним, Александр Пономаренко умер от онкологии 24 декабря. Он выдержал 10 курсов химиотерапии. В 2023 году Пономаренко планировали отвезти на лечение в Германию.