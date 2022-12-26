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16:35, 26 декабря 2022
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Коллеги Александра Пономаренко из «Кривого зеркала» не приехали на его похороны

Коллеги Александра Пономаренко из «Кривого зеркала» не приехали на его похороны

Фото: Kashaev Pavel/East News

Юмориста и актера «Кривого зеркала» Александра Пономаренко похоронили 26 декабря. На церемонии прощания из известных людей был только брат.

Траурные мероприятия проходили на родине артиста – в Новочеркасске.

Примечательно, что звездные коллеги юмориста сказали много хороших слов после его смерти, но на похороны не пришли.

Напомним, Александр Пономаренко умер от онкологии 24 декабря. Он выдержал 10 курсов химиотерапии. В 2023 году Пономаренко планировали отвезти на лечение в Германию.

Источник фото:Kashaev Pavel/East News
Источник:Пятый канал
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