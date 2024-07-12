Требовала удалить негативные отзывы на инфоцыгана: фирма Шабутдинова потерпела фиаско в суде

Фирма Шабутдинова ООО «Лайк центр» решила засудить тех, кто публиковал негативные отзывы, порочащие репутацию предприятия и его создателя. Однако суд встал на сторону ответчиков, передает Telegram-канал Mash.

Юристы центра сделали изображения гневных комментариев с целью обращения в инстанцию. Они намеревались, по данным СМИ, обелить репутацию фирмы и Аяза Шабутдинова, который сейчас находится под стражей. Инфоцыгана обвиняют в мошенничестве. Сотни людей заявили, что курсы блогера не помогли.

Суд рассмотрел обращение представителей центра и постановил, что оспариваемые отзывы — это оценочные суждения. Таким образом, юристы Шабутдинова потерпели поражение.

Ранее сообщалось, что арестованный блогер умудряется зарабатывать даже в следственном изоляторе. Для этого он использовал технологию дипфейка.