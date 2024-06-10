«Почтить память»: сестра Жанны Фриске объявила о воссоединении с группой «Блестящие»

Сестра певицы Жанны Фриске Наталья объявила о воссоединении с группой «Блестящие» на музыкальной премии. В личном блоге она призналась, что ее пригласили на мероприятие, чтобы почтить память знаменитой сестры, которой в этом году исполнилось бы 50 лет.

Жанна Фриске была солисткой группы «Блестящие» с 1996 по 2003 год. В 2007 году на смену артистке в коллектив пришла ее младшая сестра Наталья, но вскоре покинула группу и не стала продолжать музыкальную карьеру. По словам Натальи Фриске, сейчас она уже не связана с шоу-бизнесом и работает мастером перманентного макияжа.

Однако теперь родственница Жанны Фриске заявила, что скоро воссоединится с участницами группы «Блестящие». Наталья Фриске рассказала, что с ней связался бывший продюсер сестры Андрей Шлыков и предложил ей выступить на сцене с коллективом на музыкальной премии 14 июня, чтобы почтить память певицы, которой 8 июля исполнилось бы 50 лет.

«Мне позвонил Андрей Шлыков — это продюсер группы „Блестящие“ и продюсер Жанны. Он сказал: „Наташа, 14-го числа будет премия вручения, и Жанне в этом году было бы 50 лет. И хотим тебя позвать, чтобы ты с девочками вышла на премию почтить память сестры“. Я не отказалась. Но была поставлена задача — найти платье», — поделилась Наталья Фриске.

На данный момент сестра артистки занимается поиском наряда, в котором пойдет на мероприятие. Наталья Фриске отметила, что решила не покупать платье, а взять его напрокат, но пока не нашла подходящий фасон.

«Много платьев красивых, но это все не мой стиль. Я намучилась. Вчера съездила, померила, вроде бы нашла два платья. Одно очень красивое, но грудь придавливает. А второе белое, как свадебное. Но мне не понравилось, как оно на мне сидит», — высказалась сестра певицы.

Напомним, Жанна Фриске ушла из жизни 15 июня 2015 года после борьбы с опухолью головного мозга. Певица узнала о своей болезни через несколько месяцев после рождения сына Платона в 2013 году.

Ранее сообщалось о том, что двоюродная сестра Жанны и Натальи Фриске Татьяна Гончаренко скончалась от рака.