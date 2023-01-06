«Травмы у ребенка нет»: Валерия Ланская об обстановке внутри семьи

В прошлом году многим звездным парам не удалось сохранить свою любовь. Так, например, на одном светском мероприятии Валерия Ланская появилась не со Стасом Ивановым, а с новым избранником Эдгаром Голосным. Актриса уверяет, что к решению о расставании они с экс-возлюбленным пришли единогласно. Теперь каждый из них живет своей жизнью и строит новые отношения. В эксклюзивном интервью для издания «7 дней» звезда рассказала, как сейчас складывается обстановка внутри ее семьи.

По словам Ланской, с Эдгаром она знакома уже 9 лет, и на данный момент они очень счастливы. Вот почему Валерия поспешила познакомить мужчину со своим сыном Артемием. Актриса уверяет, что мальчик очень подружился с Голосным, поэтому они постоянно проводят время вместе.

«Он водит его на занятия, играет с ним. Это здорово! Благодаря теплу и суперпозитивной атмосфере дома никакой травмы у ребенка нет», — высказалась Валерия.

Тем не менее девушка добавила: она очень долго разговаривала с сыном перед знакомством с Эдгаром. Ей удалось донести до Артемия, что у него по-прежнему есть любящий папа.

«Сын знает, что мы вместе будем дружить, общаться, видеться, проводить время. Артемий защищен и любим», — резюмировала Ланская.

Ранее Анастасия Решетова поделилась снимком, на котором заметна располневшая фигура модели. Внешний вид знаменитости очень напугал публику. Подробности смотрите в этой статье.