Лера Кудрявцева показала себя в инвалидном кресле и раскрыла причину получения травмы

Телеведущая Лера Кудрявцева раскрыла причину получения травмы, из-за которой оказалась в инвалидном кресле. Оказалось, она сломала ногу во время репетиции танца для нового шоу телеканала НТВ «Звезды».

В личном блоге ведущая «Секрета на миллион» рассказала, что несчастье с ней произошло, когда она готовилась к проекту вместе с юмористической командой «Раисы». Лера так сильно старалась, что в какой-то момент повредила ногу. У нее появилась резкая боль в колене, и присутствующие в студии поспешили приложить лед. Но этого оказалось недостаточно.

Кудрявцевой пришлось ехать в больницу и делать рентген. Из-за непрекращающейся боли по клинике телеведущей приходилось передвигаться на инвалидном кресле. А уже после установления диагноза ей наложили бандаж и выдали костыли. Впрочем, сама Лера старается не унывать и надеется, что шоу понравится зрителям, и ее старания были не зря.