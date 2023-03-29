«Травмированы в детстве»: специалист назвала главную проблему в браке Джигана и Самойловой

Детство рэпера Джигана не было безоблачным: родители занимались им недостаточно. Отсутствие примера нормальной семьи могло привести к изменам и зависимостям.

Об этом заявила нумеролог Дарья Колегова, которая проанализировала детство музыканта и просчитала, какие проблемы есть в его браке с блогером Оксаной Самойловой.

«Я все больше прихожу к мнению, что многие известные люди были жутко травмированы в детстве», - сказала специалист.

Особенно плохая ситуация, когда человек «зачат в конфликте». Это приведет к скандалам и сплетням вокруг его личности, а также может способствовать развитию аутоагрессии. «Из матрицы певца четко следует, что он непременно обзаведется семьей, но верным супругом может и не стать», - сообщила специалист сайту mk.ru.

Она охарактеризовала Джигана как жуткого идеалиста, который предъявляет ко всем высокие требования. По этой причине его супруга себя полностью перекроила. Она назвала действия Самойловой примером «жутких комплексом из детства».

«У таких девочек нет ориентира и примера мужчины перед глазами, поэтому чаще всего они выбирают «плохих» парней и становятся созависимыми от них», - сказала нумеролог.

Колегова назвала Самойлову главной в паре и обратила внимание на то, как она создала из семьи успешный бизнес-проект. Специалист считает, что ее аудитория, которая преимущественно состоит из женщин, верит в возможность, что партнер бросит пить и изменять, глядя на рассказы Самойловой о том, как они преодолели алкоголь, наркотики, измены.

Ранее Джигана и Самойлову уличили в обмане. Недавно блогер рассказывала, что они не живут вместе. Неожиданно пара появилась на одной вечеринке.