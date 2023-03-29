Джигана и Самойлову уличили в обмане: находящиеся на грани развода супруги пришли на одну вечеринку

Уже больше месяца тысячи людей наблюдают за развитием кризиса в семье Джигана и Оксаны Самойловой. После отпуска в Израиле супруги разъехались и перестали общаться друг с другом. При этом рэпер заявлял, что в их браке все хорошо, просто он работает над новым альбомом, поэтому не может пока жить с семьей. А вот бизнесвумен делилась, что скоро все само прояснится.

После выписки из психиатрической клиники Джиган домой не вернулся, но стал видеться с детьми регулярно. Правда, с женой конфликт так уладить и не получилось. Поклонники считали, что муж с женой находятся уже на грани развода. Еще больше слухи подогрели новости о переписке артиста с какой-то девушкой в социальной сети. На них отреагировала даже Самойлова, назвав их «очень интересными».

Вот только когда фанаты пары уже смирились со скорым окончательным разрывом, супруги неожиданно появились на одной вечеринке. Совместные фото оттуда они не выставили, но теперь уже мало кто верит, что они по-настоящему находятся в ссоре. В Сети бурно обсуждают, что все это время Джиган и Оксана обманывали свою аудиторию и разыгрывали семейную драму для подогрева к выходу нового альбома рэпера.

В этой теории поклонников есть смысл, так как блогер сама как-то говорила, что скандалы помогают привлечь публику. Она делилась своими мыслями по поводу того, что счастливая жизнь никому не интересна, а вот драма точно способна в миг сделать популярными.

«Наша популярность взлетела бы в сотни тысяч раз. Это был бы просто лютейший хайп. Так что жить счастливой жизнью абсолютно не выгодно», - отмечала Оксана Самойлова.

Ранее появилась информация о том, что Джиган собрался продавать свой особняк под Москвой за 200 миллионов рублей.