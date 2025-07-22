«Травма после этих отношений»: Мария Кожевникова объяснила слова Гогунского о женщинах

Актриса Мария Кожевникова объяснила высказывания коллеги – Виталия Гогунского – о женщинах. Она связала их с травмой после отношений с Ириной Маирко.

«Только после просмотра этого интервью я поняла, насколько сильна травма у Виталика после этих отношений. Просто веет травмой…», - сказала Кожевникова изданию Woman.ru.

Актриса отмечает: Гогунский всегда с уважением относился к женщинам, а с первой жены Анны буквально сдувал пылинки. Она уверена, что требование к слабому полу всегда быть в хорошем настроении – это защитный механизм человека, обжегшегося в любви. Также Мария полагает, что актеру нужна вдохновляющая муза.

«Для многих мужчин женщина является именно музой. И мне кажется, Виталик именно ищет такую», - размышляет актриса и добавляет, что Гогунский «очень обаятельный, отзывчивый и веселый».

Она считает, что в интервью Гогунский показал боль и выразил страхи в следующих отношениях. Кожевникова считает, что при травматичных отношениях надо прекращать общение, как бы больно ни было.

Ранее Гогунский назвал женщину в плохом настроении врагом общества.