Актер Виталий Гогунский назвал женщину в плохом настроении врагом общества

Актер Виталий Гогунский, который недавно столкнулся с хейтом из-за заявлений о женщинах, снова высказался о представительницах слабого пола. Он назвал женщин в плохом настроении врагом общества, а также призвал искать другую, если у избранницы больше проблем, чем у мужчины.

Соответствующие высказывания прозвучали в интервью Гогунского телеканалу Москва 24.

«Когда у женщины плохое настроение – это враг общества. Поэтому, когда у нее плохое настроение, я боюсь. Мне лучше на атомную войну пойти, чем на женщину в плохом настроении», - произнес актер.

Гогунский также размышлял о важности эмоциональной поддержки. Он согласен уделять девушке внимание, если она в хорошем настроении.

«Эмоциональная поддержка – очень важная штука. Если своим вниманием я буду поощрять ее плохое настроение, она привыкнет и потом будет меня провоцировать. Я буду внимание уделять, только когда ты в хорошем настроении… Если у девушки больше проблем, чем у мужчины, надо искать себе другую женщину», - сказал Гогунский.

Ранее он заявлял о том, что женщина в его присутствии не должна находиться в плохом настроении. Актер посоветовал «ходить грустить в сад». Его коллега Анна Хилькевич поддержала Гогунского: она уверена, что актер пытался донести мысль об ответственности женщины за климат в семье.