Гарик Харламов со скандалом покинул сцену Comedy Club: виноват Павел Воля

Комик Гарик Харламов со скандалом ушел со сцены Comedy Club после того, как поругался с соведущим Павлом Волей. Причиной ссоры артистов стал автомобиль.

Во время беседы со звездными гостями юмористического проекта Воля решил упомянуть, что его коллега купил новую машину. Телеведущий продемонстрировал фотографию авто и заявил, что она не соответствует возрасту Гарика. Шутка показалась Харламову обидной, и он ответил другу. В итоге разгорелся конфликт, в ходе которого юморист признался, что обиделся на Павла.

«А так, как ты это сделал, я обижаюсь, Паш. Впервые за 20 лет искренне обижаюсь. Больше я вести с тобой это не буду. Хватит с меня этого!», - заявил Гарик и ушел со сцены.

В ответ Воля отметил, что не переживает из-за обиды Харламова. Он признался, что может заменить его комиком Андреем Бебуришвили, у которого уже есть опыт ведения Comedy Club.

Напомним, что теперь креативным продюсером проекта телеканала ТНТ является Гарик Харламов. Сильно формат шоу не изменился, но юморист решил добавить выступления артистов в начало выпусков.

Ранее молодожены Гарик Харламов и Катерина Ковальчук повторно сыграли свадьбу на сцене Comedy Club.