«Травля будет наказана должным образом»: Полина Диброва сделала заявление о хейте после развода

Полина Диброва выступила с эмоциональным обращением после развода. В своем Telegram-канале бывшая жена Дмитрия Диброва заявила о радикальной борьбе с травлей в ее сторону из-за скандала.

По словам 36-летней модели, она устала от бесконечного негатива в свой адрес и намерена прекратить травлю и поскорее завершить разгоревшийся между семьями скандал.

«Я решила развеяться и немного отдохнуть от происходящего. Девочки, спасибо за поддержку в комментариях. Надеюсь, развязка близка. А травля однозначно будет должным образом оформлена и наказана», — заявила Полина Диброва.

Напомним, 65-летний Дмитрий Дибров расстался с молодой супругой из-за ее измены с другом семьи Романом Товстиком. Бизнесмен женат, воспитывает шестерых детей. Звездная пара не комментировала слухи напрямую, но Полина Диброва уверяла: «Мы живем как жили, все в порядке». 25 сентября Мировой суд Подмосковья официально расторг брак супругов.

Ранее адвокаты Дмитрия и Полины Дибровых пригрозили подать в суд на юриста Катю Гордон за травлю модели. «То, что творится, с этим нужно заканчивать».