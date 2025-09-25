Адвокаты Дибровых пригрозили подать в суд на Катю Гордон за травлю модели

Адвокаты бывших супругов Полины и Дмитрия Дибровых заявили, что могут подать в суд на Катю Гордон из-за травли модели. Об этом сообщает StarHit.

Представительница Полины Ирина Кузнецова сообщила, что у нее собран материал в отношении Гордон и ее подруги Светланы Сильваши. Если экс-супруга телеведущего захочет, то может обратиться в суд с иском против Кати.

«То, что творится, по моему мнению, с этим нужно заканчивать. Это недопустимо. Катя Гордон говорит, что защищает женщин, но занимается травлей моей доверительницы», – поделилась юрист.

Адвокат Дмитрия Диброва поддержал представительницу Полины и заявил, что если они решат обратиться в суд, то они «пойдут третьей стороной». По его словам, честь и достоинство телеведущего также пострадали из-за заявлений Гордон.

«В то время, когда эти люди говорили всякие несуразности и гадости, то Дмитрий был супругом. Его это затрагивало. Конечно, мы встанем на защиту Полины, со всеми вытекающими», – подчеркнул Добровинский.

Ранее мы писали о том, что Дмитрий Дибров сделал первое заявление после развода с женой.