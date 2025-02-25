Траур на расстоянии: отец Влада Галкина впервые пропустит день памяти сына

Ровно 25 лет назад ушел из жизни в возрасте 38 лет российский актер Владислав Галкин. Отец звезды «В августе 44-го…» заявил, что не сможет посетить могилу сына на Троекуровском кладбище в памятную дату.

77-летний Борис Галкин пояснил, что впервые за много лет не навестит могилу сына из-за проблем со здоровьем. Артист находится на лечении в связи с воспалением лёгких.

«В этот день если я в Москве, еду на кладбище. В этот раз не получится, у меня воспаление легких», — рассказал Галкин-старший в разговоре с NEWS.ru.

Вместо личного визита Борис Галкин планирует пообщаться с друзьями и поклонниками сына по телефону. Он отметил, что актерский талант Владислава проявился уже в его дебютной роли в фильме «Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна». По словам артиста, Влад относился к своей работе очень серьёзно и ответственно.

Борис Галкин — не биологический отец Владислава, но воспитывал его как родного сына.

Несмотря на блестящую актерскую карьеру, артист был очень несчастен в личной жизни. Галкин-младший был четыре раза женат — все браки завершились разводом. У Владислава также было сильное пристрастие к спиртному, которое погубило его здоровье.

Ранее Борис Галкин заявил, что умершему в 38 лет актеру «можно было помочь». Подробнее читайте здесь.