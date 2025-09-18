«Тратьте свои евро на билеты»: Моргенштерну* выдали визу спустя пять лет

Рэпер Моргенштерн* (признан иноагентом на территории РФ) заявил в соцсетях, что получил визу в Европу. Он анонсировал концертный тур и призвал людей готовить свои «евро» за билеты.

Исполнитель признался, что ему отказывали в выдаче визы пять лет. Кроме того, недавно ему отказали в визе Соединенных Штатов.

«Не успели об Америке поплакать, а тут такое счастье привалило. Это знамение, и просто так случиться не могло. Значит, мы должны там быть», — прокомментировал музыкант.

В своем посте Моргенштерн* сразу же анонсировал масштабный международный тур по десяткам городов Европы. Концерты запланированы на октябрь и ноябрь текущего года.

«Давайте, европейцы, тратьте свои евро на билеты», – призвал Алишер*.

Напомним, что 27-летний рэпер недавно проходил лечение от зависимостей. Он делился, что провел в клинике 5 месяцев, куда попал из-за проблем с алкоголем. После выписки он старается не забывать о правилах. Молодой человек похвастался, что не выпивал более 200 дней и не курил сигареты 60 дней.

