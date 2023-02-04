Тратит миллионы на внуков и не может вставить себе зубы: Васильева призналась, что стала лысой

75-летняя актриса Татьяна Васильева работает без продыху, чтобы обеспечить своих внуков и купить каждому по квартире. На данный момент целью стоит покупка недвижимости в центре Москвы для пятой внучки.

Имея ежемесячную зарплату в три миллиона рублей, Васильева по-прежнему не может потратить на себя. Так, актриса не может вылечить зубы и использует вставную челюсть. Кроме того, она призналась, что полысела, поэтому вынуждена носить парики.

Синдром «должна» у Васильевой распространяется не только на близких, но и на незнакомых нуждающихся в помощи людей. Однажды она отдала свою роскошную шубу бездомной женщине.

Однако Васильева считает себя поистине счастливым человеком, упоминая, что у нее есть всё.

Ранее мы писали, что Татьяна Васильева призналась Роксане Бабаян, что у нее был роман с ее мужем.