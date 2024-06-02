«Тратил сотни тысяч на алкоголь, вечеринки»: Дмитрий Тарасов признался, что страдал от звездной болезни

Футболист Дмитрий Тарасов долгое время играл за столичный «Локомотив» и получал хорошие деньги. В 2019 году он ушел из клуба и посвятил себя полностью семье — спортсмен занимается воспитанием четверых детей. Дмитрий признается, что в какое-то время у него наступила звездная болезнь, от которой ему буквально «снесло крышу».

Сейчас Тарасов занимается медийным футболом и предостерегает подрастающее поколение спортсменов от своих ошибок. Он считает, что главная проблема футболистов — большие деньги.

«У меня был период звездной болезни, когда я буквально швырял деньгами, бездумно покупал шмотки, автомобили, тратил сотни тысяч на алкоголь, вечеринки и другие увеселительные мероприятия», — цитирует спортсмена StarHit.

Дмитрий потерял много миллионов, инвестируя в сомнительные проекты, которые ему предлагали в то время «друзья». Вместо ненужных покупок Тарасов советует молодому поколению вкладывать деньги в квартиру, пусть даже жилье будет в ипотеку.

У спортсмена есть вариант уйти в профессиональный футбол, но не играть, а руководить. Но пока Тарасов находится в раздумьях. Также он признался, что ему интересно работать с детьми и делиться с ними опытом.

«Так что я до сих пор открыт для предложений», — заявил футболист.

Дмитрий Тарасов получил известность после брака с Ольгой Бузовой. Их союз просуществовал с 2012 по 2016 год. Третьей женой футболиста стала модель из Сальска Анастасия Костенко. Супруги воспитывают четверых детей — сыновей Алексея и Ярослава и дочерей Милану и Еву.

Напомним, недавно спортсмен и его супруга крестили новорожденного сына.