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НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 25 мая 2024, 19:24
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Святой обряд: в семье Костенко и Тарасова случилось важное событие

Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко крестили новорожденного сына.
Святой обряд: в семье Костенко и Тарасова случилось важное событие

© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

15 февраля в семье модели Анастасии Костенко и футболиста Дмитрия Тарасова случилось очередное пополнение — у супругов появился на свет сын, которого назвали Ярославом. Через три месяца родители крестили малыша.

Кадры с церемонии крещения, которую посетила вся семья, футболист опубликовал в социальных сетях. На видео новорожденного окунули в купель. После на него надели специальное белье с вышитым именем мальчика.

За обрядом наблюдали сестры Ярослава Милана и Ева, а также старший брат Алексей.

«Сегодня состоялось крещение Ярослава. Поздравляю крестных родителей», — написал Тарасов.

Костенко призналась, что станет матерью в четвертый раз в сентябре 2023 года. Очередная беременность Анастасии протекала тяжело. Она рассказывала, что устала и с нетерпением ждет, когда же их малыш уже появится на свет.

Четвертый ребенок появился у семейной пары на свет 15 февраля. Супруги долгое время не могли выбрать ему имя. Футболист говорил, что планирует его назвать Ярославом, в честь дедушки модели.

Костенко делилась в соцсетях, что данный период проходит у нее не так радужно, потому что она испытывает проблемы с грудным вскармливанием. Девушка волнуется, что малыш слишком мало прибавляет в весе.

Ранее Дмитрий Тарасов рассердился на водителя автобуса после того, как не смог съехать с тротуара, и показал ему средний палец.

Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ)
Автор:Екатерина Шахова
Теги:
Дмитрий Тарасов
Анастасия Костенко
Крещение