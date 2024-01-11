Трансплантация помогла, но случился рецидив: у 30-летнего российского футболиста повторился рак крови

Футболист из московского любительского клуба «Амкал» Никита Куриленко сообщил о рецидиве рака крови. Ему предстоит новая трансплантация костного мозга.

Подробности приводит сайт mk.ru.

«У меня случился рецидив лейкоза. Трансплантация помогла в целом, все шло хорошо, была стабильная ремиссия в течение полугода…», - рассказал Куриленко и добавил, что рак непредсказуем и всегда может повториться.

В этот раз, как и ранее, донором костного мозга станет брат футболиста. Но шансов на успешный исход меньше.

Говоря о своем состоянии, Куриленко сообщил, что его опорно-двигательный аппарат «обнулился»: спортсмену тяжело держать спину прямо. Во время стримов у него начинается одышка.

О том, что у Куриленко рак, стало известно весной 2023 года. После пересадки костного мозга состояние спортсмена стабилизировалось, он вошел в ремиссию.

Ранее сообщалось, что американский актер Ральф Сирелла умер от редкого вида рака во время терапии.