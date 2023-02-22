Трагически погиб: Игорь Николаев поделился болью с поклонниками

Певец Игорь Николаев поделился болью с поклонниками и рассказал в соцсетях о смерти важного человека. Артист записал в его честь хит под названием «Никогда», музыку к нему создавал покойный композитор.

Николаев вспомнил «трагически погибшего много лет назад» друга юности Виктора Резникова. Песня создавалась Николаевым к юбилейному концерту композитора, который состоится 2 марта.

Хит Николаева появится на всех музыкальных площадках уже 23 февраля.

На пост певца первой отреагировала супруга – Юлия Проскурякова. Она написала: «Потрясающая песня. Ты ее великолепно спел. Браво».

Многие отметили в комментариях, что композиция получилась «трогательной» и вызвала слезы.

Ранее стало известно, что исполнитель улетел из России. В феврале пройдет его концерт в Казахстане.

Стоит отметить, что не так давно Николаева госпитализировали в московскую больницу. Говорилось, что он перенес два инфаркта.